Senai Demirci ile Ramazan’a Dair 11. Bölüm

SENAİ DEMİRCİ İLE RAMAZANA DAİR PROGRAMINI YOUTUBE KANALIMIZDA İZLEMEK İÇİN TIKLAYI

Ensonhaber YouTube kanalında Senai Demirci ile Ramazan’a Dair programının yeni bölümü yayına girdi.

Demirci, programın 11. bölümünde de insanın içinde farklı pencereler açan bir konuya değindi.

Bu programda Demirci, "niye buradayım" sorgulaması yapanlara, "anlam bulamayan yerde kendisini yabancı hissedenlere" ilişkin konuştu.

"SENİN NİYE ARADIĞINI BİLİYORUM"

Demirci, "Parçaları bir araya getir diye anla İkra'yı. Anlam bulamadığın yerde kendini istenmeyen saydığını gayet iyi biliyorum. Anlam bulamadığın yerde kendini yabancı hissettiğini gayet iyi biliyorum. Kimin sesi bu? Yaratıcının sesi. İnsan bunu duymak ister. Senin neyi aradığını görüyorum, biliyorum. Yani burada neden durduğunu biliyorum. Yabancı değilsin." dedi ve şöyle devam etti;

"ALLAH ANLAM İÇİN VARDIR"

İyi ki bu sorgulamayı yapıyor bak. Sorgulamayı yapmayanın, sormayanın cevabı olmaz. Arayış aranıp, bulunmayacak bir nimettir. Arayışın kendisi bulamacağımız en güzel şeydir bu. Buradasın.

Bu kainatın köşesine misafir edildiğin anlamına geliyor. Yalnız değilsin. Sana hoş geldin diyen biri var. Bu gökyüzündeki yıldızlar senin için dönüyor, sen ona anlam veresin diye dönüyor. İster dindar ol ister seküler... Anlam bulamadığın yerde Allah yoktur. Allah anlam için vardır.

"SEN O ALLAH'IN YARATTIĞISIN"

İnsan gözü sadece güzel görmeye mi yarıyor? Göz güzel görür, güzel de görünür. Bak Allah'ın muradına bak. Yoksa böyle gözümüzü saklamak zorunda da kalabilirdik. Kirpikler, gözün siyası, mavisi, yeşili.. Hepsi güzel hepsi estetik. Sen o Allah'ın yarattığısın."