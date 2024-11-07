Erzincan'da jeotermal serada domates hasadı

İHA
Erzincan'da domates hasadı sevinci...
İl merkezine bağlı Akyazı Mahallesi'nde kurulan ve jeotermal su kaynakları kullanılarak ısıtılan serada kollar sıvandı.
JEOTERMAL SERADA 700 TONLUK HASAT
Serada, yılın ilk dönemimde 700 ton domates hasadı gerçekleştirilirken, ikinci dönem için domates fideleri tekrar dikildi.
İKİNCİ DÖNEM HASADI İÇİN HAZIRLIKLAR YAPILDI
Ekşisu bölgesinde bulunan serada ikinci dönem için binlerce domates fidesi toprakla buluşturulurken Erzincan’da ilk kez, kış döneminde domates üretimi gerçekleştirilmiş olacak.
Kış dönemi için ilk fidelerin dikildiği jeotermal serada Erzincan ve Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri incelemelerde bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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