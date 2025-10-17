"Eşek gibi yapacaksın" sözü bakın nereden geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

"Eşek gibi yapacaksın" sözü halk arasında sıkça duyulan, genellikle bir işi zorla veya isteksizce ama kesinlikle yapılacak şekilde anlatmak için kullanılan deyimlerden biridir.

Bu tür deyimlerin çoğunun arkasında ilginç, bazen düşündürücü, bazen de gülümseten halk hikâyeleri ya da yaşanmış olaylar yatar.

Bu sözün ardındaki en yaygın halk anlatısı ilk kez duyanları şaşırtıyor.

İşte, hikayesi...

"EŞEK GİBİ YAPACAKSIN" HİKAYESİ

Hikaye, bir çiftçinin yaşlı eşeğinin kazara kuyuya düşmesiyle başlar.

Çiftçi, ne kadar uğraşsa da eşeği kuyudan çıkaramaz.

Durumu kabullenmek zorunda kalır: Eşek artık yaşlıdır ve kuyu da kapanmalıdır.

Bu düşünceyle komşularını yardıma çağırır. Hep birlikte, eşeği gömmek ve kuyuyu kapatmak için toprak atmaya başlarlar.

Eşek, üzerine atılan her kürek toprakla birlikte acı acı anırır. Ancak bir süre sonra sesler kesilir. Meraklanan çiftçi kuyuya baktığında gözlerine inanamaz...

Her kürek toprak eşeğin üzerine düştükçe, eşek onu silkip atmakta ve altına basamak yapmaktadır. Üzerine atılan her toprağı bir adım olarak kullanır. Yavaş yavaş yükselir ve sonunda kendi çabasıyla kuyudan çıkmayı başarır.

Bu hikâye, "eşek gibi yapacaksın" sözünü mecazi bir anlamda yeniden yorumluyor.

Hayat üzerimize ne kadar toprak atarsa atsın, biz onları silkeleyip altımıza alarak birer basamak yapabiliriz.