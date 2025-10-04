Eskişehir'de bir esnaf iki kez terk edilen kediye yuva oldu

Çeşitli nedenlerle terk edilen kedi yine kimsesiz kaldı...

Eskişehir'de Basın Şehitleri Caddesi’nde esnaflık yapan 70 yaşındaki Nuri Çakır’ın iş yerinde bakılan Ponçik isimli kedi, ikinci kez terk edilmenin üzüntüsünü yaşadı.

Önceki sahibi emekliye ayrılınca dükkanda bırakılan kediye sahip çıkan Çakır, hayvanın trafiğe çıkmaması için iş yerinden dışarı çıkmasına izin vermedi.

KEDİ İKİ DEFA TERK EDİLDİ

İşletmenin maskotu haline gelen Ponçik, bir vatandaşa sahiplendirilse de alerji gerekçesiyle kısa süre önce geri getirildi.

Çakır, iki defa terk edilen kedinin yeniden terk edilmeyeceği sıcak bir yuva aradıklarını söyledi.

''KIYAMADIK DIŞARIYA SALAMADIK''

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Nuri Çakır, "Bizim devamlı çalışan bir arkadaşımız vardı.

O arkadaşımız bu kediyi yavruyken almış.

İşten çıkınca yanında götürmedi, evinde kedi olduğunu söyledi.

Biz de kıyamadık, dışarıya salamadık. Bir arkadaşımız istedi, ona verdik ama 1 buçuk ay sonra geri getirdi.

''ZARAR GÖRÜR DİYE ENDİŞELENİYORUZ''

Galiba çocuklarının alerjisi çıkmış. Burada devamlı kapı açılıp kapanıyor.

Bu sebeple bazen kediyi dükkanın arkasına koyuyorum. Yola çıkarsa arabalara çiğnenir, zarar görür diye endişeleniyoruz.

''MÜŞTERİLERİMİZİN HEPSİ ONU TANIYOR''

Kaçmaması için uğraşıyoruz. Birkaç kere kaçtı, her yere ilan asıp öylelikle bulduk.

Dükkanımızın da maskotu haline geldi, müşterilerimizin hepsi onu tanıyor.

İsmi Ponçik, kısırlaştırılmış ve bütün aşıları tam olan bir erkek kedi. Onu görmek isteyen olursa gelip işletmemizi ziyaret edebilir" dedi.