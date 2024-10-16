AA & Ensonhaber

Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Galata Kulesi'ne pembe kurdele yansıtma etkinliği düzenledi.

Bu görsel yansıtma ile birlikte, "Erken teşhis hayat kurtarır" mesajı vererek meme kanserinde erken teşhisin önemine vurgu yapıldı.

TURİSTLER VE VATANDAŞLAR FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Işıklandırmayı gören vatandaşlar ve turistler, bu anlamlı görüntüyü fotoğraflamak için kulenin önünde durdu. Ekim ayı, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" olarak çeşitli etkinliklerle kutlanırken, "Pembe Kurdele" de 1993 yılından bu yana meme kanserinin simgesi olarak kabul ediliyor.