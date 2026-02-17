Gazzeli mühendis, çadır atölyesinde ürettiği fenerlerle Ramazan'a umut katıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze Şeridi’nde, Gazze kentinin orta kesimindeki Rimal Mahallesi’nde kurulan çadır kampta yaşayan mühendis Muhammed Halil Ziyare, savaş öncesinde mühendis olarak çalışıyordu. Bugün ise enkaz ve çadırların arasında, geri dönüştürdüğü malzemelerle üretim yapıyor.

Pazardan ve insani yardımlardan temin ettiği ahşap palet parçaları ile sınırlı miktardaki kumaş ve aydınlatma malzemelerini kullanarak geleneksel ramazan fenerleri hazırlayan Ziyare, imkânsızlıklar içinde üretmeye devam ediyor.

"FİKİR OĞLUMUN İSTEĞİYLE DOĞDU"

Ziyare, Ramazan feneri yapma düşüncesinin savaş günlerinde küçük oğlunun kendisinden bir fener istemesiyle ortaya çıktığını anlattı.

Oğlunun telefonda gördüğü bir feneri istediğini belirten Ziyare, pazarda karşılaştığı yüksek fiyatlar karşısında şaşkınlık yaşadığını söyledi. Özellikle ithal ürünlerin pahalı olması ve malzeme girişindeki kısıtlamalar, onu kendi fenerini üretmeye yöneltti.

İsrail’in uyguladığı abluka nedeniyle birçok ürünün Gazze’ye girişinin engellendiğini ifade eden Ziyare, elektrikli ve dekoratif eşyaların temininde ciddi sıkıntılar yaşandığını dile getirdi.

YARDIM PALETLERİNDEN FENER İSKELETİ

Hazır ürün bulamayınca ahşap fener yapmaya karar verdiğini belirten Ziyare, kardeşi Ebu Abdullah ile birlikte çadırda küçük bir atölye kurduklarını söyledi.

Gazze’de ahşap bulmanın neredeyse imkânsız hale geldiğini vurgulayan Ziyare, insani yardımların taşındığı palet tahtalarını geri dönüştürerek fenerlerin iskeletini oluşturduklarını kaydetti.

Ramazan kumaşı temininde de büyük zorluk yaşadıklarını belirten Ziyare, sınırlı miktardaki malzemeyi dikkatli kullandıklarını ve alternatif çözümler aradıklarını ifade etti.

"HER ÇADIRDA BİR FENER OLSUN İSTİYORUM"

Fener üretiminin başlangıçta maliyetli olduğunu ancak Gazze halkının alım gücünü göz önünde bulundurarak fiyatları düşük tutmaya çalıştıklarını dile getiren Ziyare, elektrik kesintileri ve ham madde yetersizliğine rağmen üretimi sürdürdüklerini söyledi.

Tek amacının yaptığı fenerlerin her çadırda, her evde ve her sokakta yer alması olduğunu belirten Ziyare, Ramazan sevincini ve umudu yaşatmak istediklerini vurguladı.

Savaşın gölgesinde kurulan bu küçük çadır atölyesinde üretilen ramazan fenerleri, Gazze’de hem bir geçim kaynağı hem de zor şartlar altında ayakta kalma mücadelesi veren aileler için umudun simgesi olmayı sürdürüyor.