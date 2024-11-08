Giresun sonbahar renklerine teslim oldu

AA

Her mevsimin kendine özgü ayrı bir güzelliği var.

Sonbaharda da doğanın binbir tondaki yeşili görenlerin içine huzur veriyor.

Giresun'un Dereli ilçesinde 1.800 rakımda yer alan, traverten grubu ve şelaleleriyle dikkati çeken Kuzalan Tabiat Parkı sarı, yeşil ve kırmızının tonlarına büründü.

Özellikle traverten bölgesindeki ağaçların görüntüsü ilgi çekiyor.

MAVİ GÖLÜN TURKUAZ RENGİ İLE AĞAÇLARIN YEŞİLİ RENK ŞÖLENİ SUNUYOR

Göksu Deresi'nde büyüklü küçüklü dört gölden oluşan ve turkuaz renkte akan Mavigöl'ün etrafında yer alan ağaçlardaki farklı tonlar da güz mevsiminin güzelliğini ortaya koyuyor.