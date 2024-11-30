Hatay depreminde ikiz kardeşlerinin öldüğü dükkanı yeniden açtı

DHA

Asrın felaketine Hatay'da yakalanarak hayatlarını kaybeden ikiz kardeşlerin hayaline, ağabeyleri sahip çıktı.

Samandağ ilçesinde i 6 katlı binanın altında bulunan kokoreç dükkanlarında son siparişlerini hazırlayan 17 yaşındaki ikiz kardeşler Seyit Ali ile Kerem Durgun, deprem sırasında enkaz altında kaldı.

32 kişiyle birlikte can veren kardeşlerin yurt dışında bulunan ağabeyleri Anıl Durgun, acı haberi alınca memleketine döndü.

KARDEŞLERİNİN HAYALİNE SAHİP ÇIKTI

Acı dolu günlerde arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılan Anıl Durgun, kardeşlerinin ismini yaşatmak ve öğrenciler ile yetimlere yardımcı olmak için arkadaşlarının da desteğiyle iş yerini yeniden kurdu.

GELİRİNİ BAĞIŞLAYACAK

İş yerinin duvarlarını ikizlerin fotoğraflarıyla donatan Durgun, "Ben bu işi tekrar yapamayacağım diye kendimle savaşırken, hayatta kalma mücadelesi veren insanlara destek olmak ve kardeşlerimin hatıralarını yaşatmak için yeniden iş yeri kurdum. Bu iş yeri asla kar amacı güden bir iş yeri değildir. Gelirin büyük bir kısmını depremzede üniversite öğrencilerine ve yetim kalan çocuklara bağışlayacağız" dedi.