Hatay'da bir çift doğacak bebeklerinin cinsiyetini tırlarla öğrendi

Cinsiyet partilerine bir yeni yorum Hatay'dan geldi...

Hatay’ın Payas ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki tır şoförü Caner Çevik, 10 yıldır direksiyon başında çalışarak geçimini sağlıyor.

Evli olan ve ikinci kez baba olmayı bekleyen Çevik, bebeklerinin cinsiyetini farklı bir yöntemle öğrendi.

Genç tır şoförünün meslektaşları ve Çevik ailesinin hazırladığı organizasyonda süslenen iki tırdan birine “erkek”, diğerine “kız” yazıldı.

TIRIN ÖNE GEÇMESİYLE CİNSİYETİ ÖĞRENDİLER

Aynı anda harekete geçen tırlardan “erkek” yazılı olan tır öne geçip korna çalınca genç çift bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğunu öğrendi.

Çiftin alışılmışın dışında düzenlediği cinsiyet öğrenme organizasyonu, sosyal medyada yoğun ilgi topladı.

''EŞİM GÖRÜP HEVESLENİYORDU''

Caner Çevik, eşinin yaptığı organizasyonun hem beğeni hem de eleştiri topladığını belirterek "Bir çocuğum var, ikinci de yolda. Eşim evde sosyal medyada cinsiyet partilerini görüyor, hevesleniyordu.

Düşündüm ki en büyük mutluluk, ekmek teknemle yani tırımla olabilir.

''EŞİM DE ÇOCUĞUM DA MUTLU OLDU''

Doktordan cinsiyeti kağıda yazdırdık, biz bakmadık.

O an sürpriz olsun istedik. Arabalarımızı süsledik, küçük bir toplulukla bu organizasyonu yaptık.

Eşim de çocuğum da mutlu oldu. Benim için en önemlisi buydu." dedi.

''AİLEMİ NASIL MUTLU EDERİM DİYE DÜŞÜNDÜM''

İkinci defa baba olmaya hazırlanan Caner Çevik sosyal medyada paylaştığı görüntülere yapılan olumsuz yorumlardan üzüldüğünü dile getirerek "Toplum farklı algıladı. Ama ben diyorum ki, memur da olsa işçi de olsa herkes ailesi için çabalar.

Ben ailemi nasıl mutlu ederim diye düşündüm ve bunu yaptım.

''DEDİM Kİ CANER BAŞARDIN''

Çok para harcamadık, uçak indirmedik. Sade ama anlamlı bir şeydi.

Eşimin yüzündeki mutluluk, eve döndüğümüzde bana bakışı bana yetti. O an dedim ki: Caner, başardın" ifadelerini kullandı.