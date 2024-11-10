İHA

Hatay’da gençlerin oyunu ilginç anlara sahne oldu.

Reyhanlı'da arkadaşlarıyla bilardo oynamaya giden Beyazıt Geçin, takım arkadaşı Ogün Güner’in vuruş yaptığı esnada kafasına bilardo topunun isabet etmesiyle yere yığıldı.

Gencin arkadaşlar kahkahaya boğuldu.

"TOPUN BİRAZ ALTINA VURDUM"

Yaptığı vuruşla bilardo topunu takım arkadaşının başına isabet ettiren Ogün Güner, “Takım arkadaşım topun tam karşısında duruyordu. Topun ortasına vuracağına biraz altına vurdum. Sonra arkadaş topa kafa koydu, yaralandı. Hastaneye gittik, hafif yaralıymış arkadaşımız.” dedi.

"YİNE DE OYNAMAYA DEVAM EDİYORUM"

Yaşananları anbean anlatan Beyazıt Geçin, “Bilardo oynuyorduk. Takım arkadaşım topun ortasına vuracağına altına vurdu ve sekerek kafama geldi. Ondan sonra o an ne oldu bilmiyorum.

Bir an kendimi kaybettim, hafif yaralandım. O kadar ciddi bir durum yok. Biraz hızlı vurdu topa ve sert geldi. Bir an kendimi kaybettim, korkudan olabilir. Ama yine oynamaya devam ediyorum, sevdiğim bir oyun." dedi.