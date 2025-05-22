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Haber Merkezi

Türü koruma altına alınan hayvanlardan biri de Anadolu Parsı.

Ülkemiz, iki kıtanın birleştiği bir alanda bulunmasından dolayı sahip olduğu biyoçeşitlilik ile değişik hayvan türlerine ev sahipliği yapıyor.

Anadolu Parsı'nın Türkiye'de neslinin tükendiğine inanılıyordu ancak son birkaç yıldır yapılan çalışmalar ve elde edilen kanıtlar Anadolu Parsı’nın ülkemizde yaşadığını ortaya çıkardı.

ANADOLU PARSI TÜRKİYE'DE YAŞIYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü" nedeniyle bir paylaşım yaparak, Anadolu Parsı'nın doğal ortamındaki görüntülerini aktardı.

"1.000 YILLIK HİKAYENİN VÜCUT BULMUŞ HALİ"

İbrahim Yumaklı, "Bu eşsiz mirasımızı tüm imkânlarımızla korumaya devam edeceğiz." dediği paylaşımında şu ifadeleri kullandı: