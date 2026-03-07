İstanbul'da 2İskele Arif Usta' 58 yıldır zamanı onarıyor

Arif Kocaman, 1954 yılında Çankırı’da doğdu. Henüz 14 yaşındayken İstanbul’daki amcasının yanına gelerek Eminönü İskelesi’nde saat satmaya başladı.

Saatlere olan merakı kısa sürede satışın ötesine geçti. Küçük yaşta bozulan saatleri söküp incelemeye başlayan Kocaman, hiçbir eğitim almadan kendi kendine tamir etmeyi öğrendi.

Uzun yıllar iskelede çalışması nedeniyle çevresinde “İskele Arif Usta” olarak tanınan Kocaman, 58 yıldır aynı mesleği sürdürüyor.

PARÇALARI SÖKEREK USTALAŞTI

Saat tamirciliğini deneme yanılma yöntemiyle öğrendiğini anlatan Kocaman, ilk tamir ettiği saatin kendisi için unutulmaz olduğunu söyledi.

İlk kez bir Zenith marka saat tamir ettiğini belirten Kocaman, saatçilikte hileye yer olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

Saati sökersin, parçaları yan yana koyarsın. Hangisinin kırık olduğu belli olur. Aynı parçayı bulup takman gerekir. Altın da taksan, pırlanta da taksan olmaz. Saatçilikte bir şeyi uyduramazsın.

ÇIRAKLAR YETİŞTİRDİ, MESLEĞİNİ PAYLAŞTI

Yıllar içinde birçok çırak yetiştirdiğini dile getiren Kocaman, bazı öğrencilerinin meslekte kendisini bile geçtiğini söyledi.

Bugün ise Fatih’teki küçük dükkânında çalışmalarını sürdüren usta, antika saatlerden modern modellere kadar pek çok saati titizlikle tamir ediyor.

"DEĞERLİ SAATİ BAZEN PARA ALMADAN TAMİR EDERİM"

Saat tamirciliğinin sabır ve titizlik gerektirdiğini ifade eden Kocaman, özellikle antika saatlere ayrı bir değer verdiğini belirtti.

200 yıllık saatleri bile tamir ettiğini anlatan Kocaman, bazen çok kıymetli bir saati ücret almadan onardığını söyleyerek, “Bazen hoşuma gidiyor. ‘Ben bunu yapabildim’ demek bana yetiyor.” dedi.

ANTİKA SAATLERİN YOK OLMASINA ÜZÜLÜYOR

72 yaşında olmasına rağmen saat tutkusunun hiç azalmadığını söyleyen Kocaman, her pazar günü bit pazarlarını gezerek eski saatler aradığını dile getirdi.

Eski saatlerde kullanılan altınların eritilerek farklı amaçlarla değerlendirilmesini doğru bulmadığını belirten usta, antika saatlerin korunması gerektiğini vurguladı.

Yarım asrı aşkın süredir saatlere hayat veren “İskele Arif Usta”, mesleğini hâlâ aynı ilke ile sürdürüyor: doğru parça, dürüst işçilik ve sabır.