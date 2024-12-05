İstanbul'da 30 kilogram ağırlığındaki gelinliğin değeri dudak uçuklattı

İstanbul Gelinlik Fuarı, Yenikapı'daki Avrasya Kültür ve Sanat Merkezi'nde kapılarını açtı.

Çok sayıda modacının ürettiği gelinliklerle katıldığı fuarda en dikkat çekici gelinlik ise yaklaşık 8 ayda dikilen 30 kilogram ağırlığındaki değerli taşlarla işlenmiş gelinlik oldu.

1 MİLYON DOLARA SATIŞA ÇIKARILDI

Modacı Neşe Parlak tarafından pırlanta, elmas, yakut, inci, swarovski ve kristal taşlarla işlenerek dikilen gelinlik 1 milyon dolarlık fiyatla satışa çıkarıldı.

"8 AY ZAMAN ALDI, HEPSİ EL EMEĞİ"

Gelinlik hakkında bilgiler veren modacı Neşe Şafak şunları söyledi:

8 aylık bir sürede yapıldı. Hepsi el emeği olduğu için 8 ay süre aldı. Üzerindeki taşlar ancak kesilip pırlanta olduğu için, elmas olduğu için, kristal olduğu için, aqua marinler, safirler.



Bunlar hep tek tek kesilip yapılıyor ancak kuyumcular da öyle o şekilde hazırladılar, malzeme oldukça kaliteli. Dikiş de aynı şekilde kaliteli. Yani bu gelinliğin süreci 8 ay sürdü şimdilik buradayız. 1 milyon dolar olmasının sebebi elmaslar, pırlantalar, kristaller orijinal olduğu için.