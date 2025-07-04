İstanbul'da başıboş eşek vatandaşları kovaladı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde sokaklarda dolaşan başıboş bir eşek, adeta mahalleyi birbirine kattı....

Tayakadım Mahallesi’nde dolaşan başıboş bir eşek, kendisine yaklaşan vatandaşlardan birini kovalamaya başladı.

VATANDAŞLARI KOVALADI

Eşekten kurtulmak için çöp konteynerinin etrafında dönen şahıs, kaçmaya çalışırken yere düştü.

Bir diğer olayda ise eşeğin bu kez başka birini servis aracının etrafında kovaladığı görüldü.

O ANLARI KAYDETTİLER

Otoyolda yaşanan bu anlar, çevredeki sürücüleri adeta kendisine kilitledi.

Eşeğin vatandaşları kovaladığı komik anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.