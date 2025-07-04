İstanbul'da kızları tarafından evden atılan yaşlı çifte hayırseverler destek çıktı

İstanbul'un Tuzla ilçesinde yaşayan Aysel ve Sadık Toprak çifti, yıllar önce kızları ve eşi ile ortak bir ev aldı.

Evin borcunun bitmesinin ardından yaşlı çift, evden kovuldu.

Gidecek yer de bulamayan çift, günlerini cami avlusunda geçirmeye başladı.

"SUYU BİLE ÇEKİNEREK ALIYORUZ"

Sadece akşamları oğullarının evine uyumak için giden yaşlı çift yaşadıkları çaresizliği, ‘Oğlumuzun evinde bir bardak suyu bile çekinerek alıyoruz" sözleriyle dile getirdi.

Yaşlı çiftin mağduriyeti kısa sürede yankı uyandırdı.

YENİ YUVALARINA KAVUŞTULAR

Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlar yardım için seferber oldu.

Hayırsever bir iş adamı tarafından çift için yeni bir ev satın alındı.

Derneklerin destekleriyle ev temizlendi, eşyalar yerleştirildi ve çiftin rahatça yaşayabileceği hale getirildi.

"BÜTÜN TÜRKİYE'Yİ AYAĞA KALDIRDILAR"

Yeni evlerine kavuşan Aysel Toprak gözyaşları içinde, "Allah razı olsun. Bütün Türkiye’yi ayağa kaldırdılar. Bizi mutlu ettiler, Allah da onları mutlu etsin. Çok sevinçliyiz, çok teşekkür ederiz. Hepsinden Allah razı olsun. Diyecek söz bulamıyorum, çok mutluyum. Temizlediler, eşyaları getirdiler, yerleştirdiler. Rabbim bugünleri de gösterdi, hamdolsun" dedi.

"YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ OLDUK"

Sadık Toprak ise yaşadıkları sevinci şu sözlerle anlattı:

"Evlatlarımız sahip çıkmadı ama Türkiye sahip çıktı. Allah razı olsun. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Dünyaya yeniden doğmuş gibi olduk. Hayırseverlerden Allah razı olsun. Asansörümüz de var, hanım üç kez platinli diz ameliyatı oldu. Asansör olmasa çıkamazdı. Rabbim başımızı sokacak bir yuva nasip etti. Türkiye bambaşka bir yer. Hep sahip çıkıyor. Sevinçten konuşamıyoruz."