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DHA

İstanbul Şişli'de bir sürücü, yaklaşık 2 milyon lira değerindeki aracını tek gidiş tek geliş olan yola bıraktı.

Ancak sürücü, 48 saat boyunca aracının yanına gelmedi.

'BEN EŞEĞİM' YAZILI KAĞITLAR ASTILAR

Bu duruma tepki gösteren çevre esnafı ise Türkçe, İngilizce ve Rusça 'Ben eşeğim' yazılı kağıtları aracın birçok yerine yapıştırdı.

Bir süre sonra aracının başına gelen sürücünün daha sonra olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.