İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde 228 kişi işten çıkarıldı

İzmir'de Toplu İş Sözleşmesi (TİS) krizi sürüyor....

Geçmiş dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in seçime kısa süre kala Belediye-İş Sendikası ile imzaladığı TİS, yeni başkan Cemil Tugay ve yönetimini zora soktu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, söz konusu zammın sürdürülebilir olmadığını gündeme getirince binlerce işçi zam istemiyle iş bıraktı.

ENFLASYON FARKI ZAMMININ GERİ ALINMASINI İSTEDİ

7 gün süren grev şehri kaosa sürüklerken taraflar arasında anlaşma sağlandı.

Ancak şimdi de Başkan Tugay, sözleşme maddesinde yer alan eylül ayındaki enflasyon farkı zammının geri alınmasını talep etti.

Ancak sendika, bu talebe olumlu yanıt vermedi.

BİN 30 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK

Sendikanın geri adım atmaması üzerine belediye, toplamda bin 30 kişiyi kapsayan işten çıkarma sürecini başlattı.

Başkan Tugay ile Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul arasında yapılan görüşmelerin de sonuçsuz kalmasının ardından dün ve bugün işten çıkarmalar oldu.

İLK İŞTEN ÇIKARMALAR GERÇEKLEŞTİ

Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 228 işçinin çıkarıldığını açıkladı.

Belediyeden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, işten çıkarmaların kademeli olarak devam edeceği belirtiliyor

"ISRARLA PERSONEL ÇIKARMAYLA TEHDİT EDİYOR"

Türk-İş 3. Bölge Başkanı Hayrettin Çakmak, Başkan Tugay ile yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığını belirterek, "Kendim de görüştüm, Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı da görüştü ancak uzlaşı sağlanamadı. Israrla personel çıkarmayla tehdit ediyor ve şu anda da uygulamaya geçmiş durumda" dedi.

Tugay'ın, TİS kapsamındaki dördüncü zammın geri çekilmesini talep ettiğini belirten Çakmak, "İlk kez böyle bir taleple karşılaşıyoruz. Belediyenin dile getirdiği 80-130 bin TL maaş iddiaları doğru değil, işçilerin aldığı maaş 55-65 bin lira arasında. Belediye kendi bütçe yönetimindeki sorunları işçinin üzerine yıkarak çözmeye çalışıyor." diye konuştu.

Öte yandan Çakmak, 1 Temmuz'da Egemenlik Binası önünde basın açıklaması yapacaklarını ve eylem planını duyuracaklarını bildirdi.