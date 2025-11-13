İzmir'de 8 yıldır park halindeki otomobili sarmaşıklar kapladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde şaşırtan görüntü...

Ticari taksi şoförlüğü yapan Mehmet S'ye ait otomobil, sahibinin hayatını kaybetmesinin ardından 2017'de Avni Anıl Sokak'taki bir binanın bahçesinin yanına park edildi.

SARMAŞIKLARLA KAPLANDI

O günden bu yana yerinden oynatılmayan otomobil, zaman içerisinde adeta bahçeden taşan sarmaşıklarla kaplandı.

BÖLGE SAKİNLERİ ŞİKAYET ETTİ

Çevredeki kedilere de yuva olan otomobilin bulunduğu alan aracın kaldırılmaması nedeniyle asfaltlanamıyor.

Bölge sakinleri kötü görüntü ve tehlike oluşturabileceğini değerlendirdikleri otomobilin kaldırılmasını talep ediyor.

"KADERİNİ BEKLİYOR"

Üçkuyular Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Artun, "Yaklaşık 3 yıldır burada yaşıyorum. Otomobilin üzerindeki sarmaşıklar daha kısaydı.

Lastikleri de biraz şişikti ama son hali bu. Kaderini bekliyor." dedi.

"ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞINI BİLMİYORUZ"

Aynı mahallede yaşayan Aydın Baz ise zamanla otomobile alıştıklarını dile getirdi.

Baz, "Üstünü sarmaşık bağlamış. Çalışıp çalışmadığını da bilmiyoruz. Sahibini de tanımıyoruz. Yolu da dün asfaltladılar ama arabayı da çekemediler. Burada birkaç tane daha eski model araba vardı. Onlar satıldı gitti." ifadelerini kullandı.