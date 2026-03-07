İzmirli sporcu tekerlekli sandalyeyle parkelere döndü

Medine Alper’in spor serüveni henüz 10 yaşındayken başladı. Beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle sporla tanışan Alper, uzun atlama ve üç adım atlama branşlarında atletizm yaptı ve yıllarca bu alanda mücadele etti.

Üniversite yıllarında antrenörlük eğitimi alan genç sporcu, bir antrenman sırasında yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu omuriliğini kırdı. Bu sakatlık, hayatında büyük bir dönüm noktası oldu.

ZORLU TEDAVİ SÜRECİNİN ARDINDAN YENİDEN SPOR

Uzun ve zorlu bir tedavi sürecinin ardından yaşamını tekerlekli sandalyede sürdürmek zorunda kalan Alper, spordan kopmamaya karar verdi.

2022 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesindeki Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’na katılan Alper, takımın tek kadın oyuncusu olarak parkede mücadele etmeye başladı.

"İKİNCİ HAYATIMI DA SPORLA YAŞAMAYI SEÇİYORUM"

Sporun hayatındaki yerinin çok özel olduğunu dile getiren Alper, spordan uzak kaldığı dönemin kendisi için hem fiziksel hem de psikolojik açıdan zor geçtiğini belirtti.

Tekerlekli sandalye basketboluyla tanışmasının kendisi için yeni bir başlangıç olduğunu ifade eden Alper, şu sözleri kullandı:

Sporun içinde olmayı çok seviyorum. Önceki hayatım farklıydı ama ikinci hayatımı da bu şekilde yaşamayı seçiyorum. Başka seçeneklerim olsa bile yine sporcu olmayı tercih ederdim.

KADINLAR İÇİN ÖZGÜR VE GÜVENLİ BİR DÜNYA DİLEĞİ

Alper, tüm kadınların korkmadan ve özgürce yaşayabildiği bir dünya hayal ettiğini vurgulayarak, kadınların sporun her alanında daha fazla yer alması gerektiğini söyledi.

Kadınlar Günü mesajı da paylaşan genç sporcu, “Başta annelerimiz ve kardeşlerimiz olmak üzere hayatımıza değer katan tüm kadınların günü kutlu olsun.” ifadelerini kullandı.