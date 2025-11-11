Kahveyi bu saatten sonra içerseniz uyku kaliteniz yerle bir oluyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gün boyunca enerji veren bir fincan kahve, doğru saatlerde tüketilmediğinde sağlığınız üzerinde ciddi etkiler yaratabiliyor.

Özellikle akşam saatlerinde kahve içmek, toplam uyku sürenizi kısaltıyor ve derin uyku kalitesini olumsuz etkileyebiliyor.

Uzmanlar, kafeinin vücutta uzun süre kaldığını ve özellikle uykuya yakın saatlerde tüketildiğinde beyin üzerinde uyarıcı etkisini artırdığını belirtiyor.

Bu durum, özellikle yoğun iş temposu nedeniyle gün boyunca kahveye bağımlı olan kişiler için ciddi bir sorun oluşturuyor.

Peki, kahve ne zaman içilmeli?

BU SAATLERDE KAHVE İÇMEYİN

Uzmanlara göre, yatağa gitmeden en az 8 saat önce kafein tüketimini sonlandırmak uyku kalitesi için büyük önem taşıyor. Örneğin, saat 22:00’de yatmayı planlıyorsanız, en geç 14:00 civarında son kahvenizi içmiş olmanız öneriliyor.

Bu sayede uykuya geçiş süresi kısalıyor, derin uyku süresi artıyor ve sabah daha dinç uyanma olasılığı yükseliyor.

Uzmanlarda göre günlük kafein sınırı yaklaşık 400 mg, yani ortalama 3–4 fincan filtre kahve olarak kahve tüketebilirsiniz.

Kafein tüketiminizi sınırlandırmak ve saatlerini doğru ayarlamak, uyku kalitenizi korumanın en basit ve etkili yollarından biri.