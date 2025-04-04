Kan tahlili için çağıran aile hekimi KETEM'e yönlendirdi, erken teşhisle kanseri yendi

AA & Ensonhaber

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Memnune Demirci, uzun süredir sağlık kontrollerini aksatıyordu. Ancak aile hekiminin çağrısıyla yaptırdığı kan tahlili, hayatını değiştiren sürecin ilk adımı oldu. Önlem amaçlı Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) yönlendirilen Demirci, burada yapılan tetkikler sonucunda rahim ağzı kanserinin erken evrede teşhis edilmesiyle büyük bir mücadeleye başladı.

Aile hekiminin yönlendirmesiyle Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden Demirci, başarılı bir ameliyat ve tedavi süreciyle sağlığına kavuştu.

HASTALIK HİÇ BELİRTİ VERMEDİ

Memnune Demirci, hastalığın hiçbir belirti göstermediğini, KETEM’de yapılan tetkiklerle kanserin fark edildiğini ve ardından doğrudan hastaneye yönlendirildiğini belirtti.

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan biyopsi sonucunda ameliyat kararı alındığını dile getiren Demirci, hastalık teşhisi konduğunda büyük bir stres yaşadığını ancak başarılı operasyon sayesinde kansere yol açan bölgenin tamamen temizlendiğini söyledi.

Sonrasında yapılan kontrollerin negatif çıktığını belirten Demirci, "Doktorlar 6 ayda bir örnek alacaklarını söyledi. Şu ana kadar yapılan testlerin tamamı temiz geldi. 3 Mart'ta tekrar örnek verdim ve bu testin sonucu da negatif çıktı." dedi.

"KENDİMİ DEĞİL, İLK ÇOCUKLARIMI DÜŞÜNDÜM"

Hastalığını öğrendiğinde ilk olarak çocuklarının aklına geldiğini ifade eden Demirci, "Kendimi hiç düşünmedim aslında ama büyük bir panik yaşadım, çok stres yaptım. Neyse ki kardeşim, arkadaşlarım ve iş yerim bana büyük destek oldular, hiç yalnız bırakmadılar." diyerek sürecin duygusal yönünü paylaştı.

Aile hekiminin süreci yakından takip ettiğini, tedavisiyle ilgili sürekli iletişimde olduklarını vurgulayan Demirci, "Şu an hiçbir sıkıntım yok, tamamen iyileştim." diye konuştu.

"ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR"

Hastalığın erken evrede fark edilmesinin kendisi için en büyük avantaj olduğunu belirten Demirci, taramaların önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

Aile hekiminin beni bu şekilde yönlendirmesi gerçekten çok değerliydi. Sürecin başından itibaren benimle ilgilendiler, bilgilendirdiler. KETEM’e gitmem tamamen bir önlem amaçlıydı ama orada hastalığımı öğrendim. Benim gibi birçok kadın var, hatta doktora gitmekten çekinenler bile var. Arkadaşlarıma bile taramaya gitmeleri gerektiğini söylüyorum. Çünkü erken teşhis gerçekten hayat kurtarıyor. Herkese sesleniyorum: Doktora gitmekten kaçınmayın.

ÜCRETSİZ TARAMA TESTLERİ HAYAT KURTARIYOR

Bağcılar İlçe Sağlık Müdürü Dr. Süreyya Hüten de KETEM merkezlerinde yapılan erken teşhis çalışmalarının önemine değinerek, Demirci’nin sürecinin başından itibaren yakından takip edildiğini belirtti.

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ileri tetkik ve tedavi süreçlerinin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü ifade eden Hüten, vatandaşların yaşlarına uygun tarama testlerini yaptırmalarının büyük önem taşıdığını vurguladı: