Kars'ta caddede görülen yeşil yılan korkuttu

Kent merkezinde, cadde üzerinde görülen yeşil renkli yılan korku yarattı. Yılanı fark eden temizlik personeli o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, yılan bir süre sonra otların arasına girerek gözden kayboldu.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 09.08.2025 15:41

Kars'ta öğle saatlerinde Haydar Aliyev Caddesi'nde kaldırımda sürünen yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı fark eden vatandaşlar, panikle çevredekileri uyardı.

Yılana belediyede çalışan temizlik personeli fark ederek cep telefonuyla kaydetmeye başladı.

YILAN OTLARIN ARASINA GİREREK, GÖZDEN KAYBOLDU

Yılan, bir süre kaldırım kenarında hareket ettikten sonra otların arasına girdi.

Yaklaşık 1 metre uzunluğunda olan yılan rengiyle de dikkatleri üzerine çekerken, zehirli olabileceğini düşünen vatandaşlar yılana yaklaşmadı.

Bir süre otlarının arasında duran yılan daha sonra bölgedeki metruk binaya girerek gözlerden kayboldu.

Yaşam Haberleri