İHA

Kayseri'nin Talas ilçesinde, "Kayseri İle De France Koyun Irkı Festivali" kapsamında düzenlenen güzellik yarışmasına 11 ilden 60 yetiştirici, toplam 100 koyunla katıldı.

Yarışma, hem renkli görüntülere sahne oldu hem de küçükbaş hayvancılığa dikkat çekti.

KATEGORİ KATEGORİ YARIŞTILAR

İle De France ırkı koyunlar, 4 ayrı kategoride jüri karşısına çıktı.

Etkinlikte, güzellik ölçütleriyle dikkat çeken koyunlar dereceye girmek için yarıştı.

'BÖLGE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIĞA UYGUN'

Festivalin açılışında konuşan Kayseri Veteriner Odası Başkanı Akgün Ergül, şu ifadeleri kullandı:

Özellikle çocuklarımızın gıdayla ilgili ihtiyacını en iyi karşılayabileceğimiz etlerden biri kırmızı et. Bunun en büyük kaynaklarından biri de koyunculuk sektörü. İç Anadolu bölgemiz bunun için çok uygun bir coğgrafya. Bu koyun ırkını tanıttıkları ve destek verdikleri için belediyemize teşekkür ediyorum.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ise tarım ve hayvancılığa verilen desteğin önemine vurgu yaparak "Hükümetimiz tarım ve hayvancılığa çok önem veriyor. Bu anlamlı etkinliğe emek veren yetiştiricilere, katılımcılara ve belediyemize teşekkür ederim." dedi.

YARIŞMANIN KAZANANLARI BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Düzenlenen güzellik yarışması sonunda, jüri tarafından seçilen en güzel koyunlar ödüllendirildi.

Katılımcılar hem ödül sevinci yaşadı hem de koyunculuğun tanıtımına katkı sundukları için mutlu olduklarını belirtti.