Kayseri'de Mimar Sinan'ın heykeli tahrip edildi

Kayseri'de Mimar Sinan'ın heykeline saygısızlık..

Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi'nde dünyaca ünlü Mimar Sinan'ın doğup büyüdüğü ve kendisinin yaptığı çeşmenin arkasında yer alan heykeline zarar verildi.

TIRNAKLARI BOYANDI

Mimar Sinan’ın heykelinin elleri kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce farklı renklerde boyanırken, burnu ise tahrip edildi. Mahalleli, heykelin gözle görülür bir yerde konumlandırılmasını istedi.

HEYKEL ONARILDI

Mahalle muhtarlığı tarafından heykeldeki tahribatın giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda zarar verilen Mimar Sinan heykeli onarıldı. Mimar Sinan'ın heykelinde parmaklarına sürülen boyalar bir taş ustası tarafından temizlendi.

HEYKELE ZARAR VERENLER ARANIYOR

Diğer yandan jandarma, heykele zarar veren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.