Şırnak’ta Nevruz coşkusu: Polis çocuklara pamuk şeker ve balon dağıttı

Geçmiş yıllarda zaman zaman gerginliklerle gündeme gelen Şırnak’taki Nevruz kutlamaları, bu yıl farklı bir atmosferde gerçekleşti. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kutlamalara katılan çocuklarla yakından ilgilenerek pamuk şeker ve balon dağıttı.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocukların mutluluğu gözlerden kaçmazken, aileler de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

BİRLİK VE KARDEŞLİK RUHU ÖNE ÇIKTI

Nevruz alanında alınan güvenlik önlemleri ve polislerin toplum odaklı yaklaşımı sayesinde kutlamalar olaysız tamamlandı. Polis ekiplerinin sahadaki aktif rolü, vatandaşlarla kurulan samimi diyalog ve çocuklara yönelik jestler, Nevruz’un birlik ve kardeşlik ruhunu ön plana çıkardı.

Vatandaşlar, “Geçmiş yıllarda yaşanan olumsuzlukların aksine bu yıl Nevruz gerçek anlamına uygun şekilde kutlandı.” diyerek emeği geçen güvenlik güçlerine teşekkür etti.