Alman gençler İslamiyet’i araştırıp seçti, Ramazan Bayramı’nı Bursa’da kutladı

Almanya’da yaşayan iki genç, Danilo Spasojeviç (28) ve Kilian Haerter (25), yaklaşık iki yıl önce İslamiyet’i araştırıp kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu. Slav kökenli Ortodoks bir aileden gelen Danilo, evinde gizlice kelimeişehadeti söyleyerek İslam’a adım attı.

O dönemi anlatan Danilo, “O anda büyük bir coşku yaşadım. Duaları ezberledim ve namaza başladım. Ailem önce inanmadı, şaka yaptığımı sandı. Ancak gerçek olduğunu anlattığımda durumu kabul etmek zorunda kaldılar.” dedi.

RAMAZAN VE BAYRAM İÇİN BURSA'YA GELDİLER

Müslüman olduktan sonra dini bilgilerini pekiştiren iki genç, Ramazan ayında Türk arkadaşlarıyla bayramlaşmak için Bursa’ya geldi. Hisar Kapısı isimli sosyal medya platformu üzerinden tanıştıkları arkadaşlarıyla bir araya gelen gençler, Bursa Hafza Ana Camii’nde cemaatle bayram namazını kıldı.

Danilo, eşinin de sonradan Müslüman olduğunu ve Umre ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, “Mübarek beldelere gitmek uzun zamandır hayalimdi. Kabe’yi ve Peygamber Efendimizin kabrini görmek nasip oldu.” ifadelerini kullandı.

GENÇLER İSLAMİYET'İ YAŞAMAK VE YAYMAK İSTİYOR

Kilian Haerter ve Danilo, İslamiyet’i öğrenip yaşamanın yanı sıra, Avrupa’daki arkadaşlarına da dinlerini anlatmayı hedefliyor.

Danilo, “Almanya’da İslamiyet’i merak edenlere yardımcı olmak ve yaşadıklarımızı paylaşmak istiyorum” derken, Kilian de Bursa’daki platformda hem arkadaşlarıyla sohbet ediyor hem de dini tecrübelerini paylaşıyor.

Bayram boyunca camide ve arkadaşlarıyla vakit geçiren gençler, dualarını tam olarak okuyarak İslamiyet’i yaşayış biçimlerini neşeli tavırlarıyla tescilledi.