Kırklarelili çiftçi, tarlasını mesaj panosuna çevirdi

Kırklareli’de yaşayan çiftçi Burak Tunçkol, tarlasını bu kez bir farkındalık mesajına ayırdı. Daha önce de toprağa yazdığı farklı mesajlarla dikkat çeken Tunçkol, bu kez Kütüphane Haftası kapsamında traktörünün pulluğuyla toprağa “İyileştiren kütüphane” sözlerini işledi.

TARLAYI TUVAL GİBİ KULLANDI

Tunçkol, Vize ilçesine bağlı Topçuköy köyündeki arazide traktörüyle çalışarak yazıyı oluşturdu. Pullukla açılan izler sayesinde geniş arazi üzerine işlenen mesaj, havadan da okunabilecek büyüklükte ortaya çıktı.

KÜTÜPHANE ÇALIŞANLARI TARLADA KİTAP OKUDU

Çalışmayı yakından takip eden Kırklareli İl Halk Kütüphanesi Müdürü Mete Karagöl, yazının tamamlanmasının ardından Tunçkol, tarla sahibi Adnan Dal ve kütüphane personeliyle birlikte arazide bir süre kitap okudu.

Karagöl, farkındalık oluşturan çalışmasından dolayı Tunçkol’a plaket takdim etti.

"KÜTÜPHANELER BİLGİ YUVASIDIR"

Kütüphane Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikle vatandaşları kütüphanelere davet ettiklerini belirten Karagöl, toplumda okuma kültürünün güçlenmesinin önemine dikkat çekti.

Çiftçi Burak Tunçkol ise kütüphanelerin bilgiye açılan kapılar olduğunu vurgulayarak, öğrenmenin ve okumanın yaşının olmadığını söyledi. İnsanların bilgili olmasının yolunun okumaktan geçtiğini ifade eden Tunçkol, yeni neslin daha donanımlı yetişmesi için böyle bir mesaj yazdığını dile getirdi.

Tunçkol, "Kütüphanede okunan her kitabın insanlara ışık olacağına inanıyorum." dedi.