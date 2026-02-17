Kırklareli’de doktor tavsiyesiyle başlayan sevgi, 40 kedilik yuvaya dönüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avusturya’da yaşadıkları dönemde 1989 doğumlu down sendromlu Mesut ve 1995 doğumlu gelişim geriliği tanısı bulunan Cengizhan’ın tedavi sürecinde doktor tavsiyesi üzerine Mukaddes (58) ve Yüksel Balcı (63) çifti, “Minnoş” adını verdikleri bir kedi sahiplendi.

Çocukların sorumluluk duygusunu geliştirmesi ve sosyal bağlarının güçlenmesi amacıyla kedinin bakımını onlara veren aile, zamanla iki kedi daha sahiplendi. Böylece evdeki hayvan sevgisi kalıcı bir yaşam biçimine dönüştü.

MEMLEKETE DÖNÜŞ VE YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Memleket özlemiyle 2021 yılında Türkiye’ye dönen Balcı Ailesi, Kırklareli kent merkezine bağlı Demircihalil köyünde bahçeli müstakil bir ev yaptırarak burada yaşamaya başladı.

Aile, yeni yaşam alanlarını yalnızca kendileri için değil, sokakta yaşam mücadelesi veren sahipsiz kediler için de açtı. Zamanla ev ve bahçe adeta bir kedi yuvasına dönüştü.

"EŞYAYA DEĞİL CANA ÖNEM VERİYORUZ"

Mukaddes Balcı, kedi sevgilerinin 35 yıl önce doktor önerisiyle başladığını belirterek, çocuklarının kediler sayesinde hayata daha sıkı tutunduğunu söyledi.

“Çocuklarımın sağlığı için doktor kedi önerdi. Biz de Minnoş’u sahiplendik. O günden beri kedilerle iç içeyiz.” diyen Balcı, bugün 40’ın üzerinde kedileri olduğunu ifade etti.

Kedileri kendi evlatlarından ayırmadıklarını dile getiren Balcı, “Bakımları zor olmuyor. Hastalandıklarında ilgileniyoruz. Bahçemiz de evimiz de onlara açık. Verdikleri zararı görmüyoruz bile. Onlar da bir can. Eşyaya değil cana önem veriyoruz. Yatağımızı da yemeğimizi de paylaşıyoruz.” diye konuştu.

"ONLARLA BİRLİKTE HAYAT BULUYORUZ"

Özel gereksinimli Cengizhan Balcı da kedilerle aynı evi paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Balcı Ailesi, hem çocuklarının gelişimine katkı sağlayan hem de sahipsiz hayvanlara sıcak bir yuva olan evlerinde, sevgiyi ve sorumluluğu birlikte büyütmeye devam ediyor.