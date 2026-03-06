Kızılırmak Deltası yağışlarla yeniden canlandı

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Samsun’un Alaçam, Bafra ve 19 Mayıs ilçeleri sınırlarında, Kızılırmak’ın Karadeniz’e döküldüğü noktada yer alıyor. Yaklaşık 56 bin hektarlık geniş bir alanı kaplayan delta, 12 bin hektarlık sulak alanıyla Türkiye’nin en önemli doğal ekosistemlerinden biri olarak gösteriliyor.

Zengin biyolojik çeşitliliğe sahip olan delta, 365 kuş türüne ev sahipliği yapmasıyla dikkat çekiyor. Bölge, barındırdığı ender ve nesli tehlike altındaki kuş türleri, yılkı atları, manda varlığı ve endemik bitkileriyle öne çıkıyor.

UNESCO LİSTESİNDE YER ALIYOR

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne 2016 yılında dahil edilen Kızılırmak Deltası’nın 5 bin 174 hektarlık bölümü ise Ramsar Sözleşmesi kapsamında yaban hayatı geliştirme alanı olarak koruma altında bulunuyor.

Araç girişine yaklaşık 8 yıl önce kapatılan deltada, irili ufaklı 20 gölet ile geniş bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor.

YAĞIŞLAR SU SEVİYESİNİ YÜKSELTTİ

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Sulak Alan Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, kış aylarının nispeten kurak geçtiğini ancak son dönemde etkili olan yağışların bölgedeki su seviyesini önemli ölçüde artırdığını söyledi.

Yılmaz, artan su seviyesinin sulak alanların yeniden canlanmasını sağladığını belirterek, “Yağışların ardından deltadaki 7 büyük göl birleşerek adeta tek bir göl görünümü oluşturdu. Sulak alanlarda su kuşlarını yeniden görmeye başladık.” dedi.

GÖÇMEN KUŞLAR İÇİN ÖNEMLİ DURAK

Kızılırmak Deltası’nın yalnızca kuşlar için değil, yılkı atları, mandalar, sığırlar, yaban tavşanları ve su samurları gibi birçok canlı türü için yaşam alanı sunduğunu vurgulayan Yılmaz, bölgede balıkçılık faaliyetlerinin de aktif şekilde sürdüğünü ifade etti.

Baharın yaklaşmasıyla birlikte deltadaki hareketliliğin artacağını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

Burası göç yolundaki kuşlar için çok önemli bir durak. Güneyden kuzeye doğru göç eden birçok kuş türü bahar döneminde burada konaklıyor. Doğa yeniden yeşillenmeye başladı. Göçlerle birlikte su papatyalarını, nilüferleri ve deltanın eşsiz doğasını görmek mümkün olacak. Artan su seviyesiyle birlikte bölge adeta yeniden nefes aldı.