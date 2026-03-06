Senai Demirci ile Ramazan’a Dair 16. Bölüm

SENAİ DEMİRCİ İLE RAMAZANA DAİR PROGRAMINI YOUTUBE KANALIMIZDA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ensonhaber YouTube kanalında Senai Demirci ile Ramazan’a Dair programı, tüm sıcaklığıyla devam ediyor.

Programın 16. bölümü de Demirci, 'sevgi' ve 'güven' kavramlarını ele aldı.

Son bölümdeki hoş sohbet, "Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız, iman etmedikçe cennete giremezsiniz." hadisi üzerinden başladı.

"BİRBİRİMİZİ SEVMEK DE İMANIN ŞARTI OLMALI"

Hadisten hareketle değerlendirmelerde bulunan Demirci, imanın şartları arasında 'birbirimizi sevmek' olması gerektiğini söyledi.

Demirci, "O zaman imanın şartını 7 mi yapalım. Yoksa 'İmanın şartları' olarak bildiğimiz o 6 maddede birbirini sevmek var mı? İçeriyor mu bunu?" dedi.

"SEVMEK KARŞILIKLI GÜVENMEKLE İLGİLİDİR"

'Sevgi' ve 'güven' kavramlarının birbiriyle ilgili olduğuna dikkat çeken Demirci, "Ben iman ediyorum sen de iman ediyorsun. Yani ben sana, sen bana güveniyorsun. O zaman birbirimizi geliştirebiliriz... Bunun adı ne? Cennet!" ifadelerini kullandı.

Güvenilir olmanın çaba gerektirdiğine dikkat çeken Demirci, "Bu çaba alın teridir, bu çaba cenneti inşa eder." dedi.