Müslümanlardan etkilenip İslam’ı seçti, Tanzanya’da TDV gönüllüsü oldu

Tanzanya’nın Dar es Salaam kentinde yaşayan 36 yaşındaki Arafat Magaula, çocukluk yıllarında Müslüman komşularıyla kurduğu yakın ilişkilerin etkisiyle İslam’ı seçti. Asıl adı John Pius Magaula olan Arafat, yaklaşık 18 yıl önce Müslüman oldu.

Dar es Salaam’ın Mbezi Makabe bölgesinde büyüyen Magaula, çevresindeki Müslümanların kültüründen ve yaşam tarzından etkilendiğini belirtti.

TÜRKİYE'DE EĞİTİM ALDI

2016 yılında Türkiye’ye gelen Arafat Magaula, Marmara Üniversitesi’nde bir yıl Türkçe, iki yıl da ilahiyat eğitimi aldı. Türkiye’de bulunduğu süre boyunca Türk toplumunun yardımseverliğinden etkilendiğini ifade eden Magaula, bu deneyimin hayatında önemli bir iz bıraktığını söyledi.

Eğitimini tamamladıktan sonra ülkesine dönen Magaula, Türkiye ile kurduğu bağları sürdürmeye devam etti.

TDV GÖNÜLLÜSÜ OLARAK YARDIM FAALİYETLERİNE KATILIYOR

Arafat Magaula, ülkesinde Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüsü olarak çeşitli yardım çalışmalarında yer alıyor. TDV ekipleriyle birlikte özellikle kırsal bölgelerde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ulaştıran Magaula, aynı zamanda su kuyuları açılması ve eğitim destekleri sağlanmasına da katkıda bulunuyor.

Bölgede yaşayan birçok kişinin temiz suya ulaşmak için kilometrelerce yol yürümek zorunda kaldığını belirten Magaula, açılan su kuyularının insanların hayatını önemli ölçüde kolaylaştırdığını ifade etti.

"ANNEM MÜSLÜMAN OLDUKTAN SONRA BEN DE SEÇTİM"

Magaula, İslam’ı seçme sürecini şu sözlerle anlattı:

Ben 18 yıl önce Müslüman değildim. Yaşadığım bölgede Müslümanlarla birlikte büyüdüm ve onların kültürlerini çok seviyordum. Ramazan, kurban ve düğün gelenekleri beni etkiliyordu. Annem benden önce Müslüman oldu. Onun ardından ben de İslam’ı seçtim. Bunun birincisi Allah’ın takdiri, ikincisi ise sevdiğim Müslümanların kültürüydü.

"İSLAM'IN GELİŞMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUM"

Tanzanya’da özellikle eğitimin büyük önem taşıdığını vurgulayan Magaula, yardım faaliyetleriyle hem ihtiyaç sahiplerine destek olmaya hem de topluma katkı sağlamaya çalıştığını söyledi.

Yaptıkları çalışmalar sonrasında insanların kendisine teşekkür ettiğini dile getiren Magaula, “İnsanların ‘Allah size bereket versin’ demesi beni çok etkiliyor. Burada TDV gönüllüsü olarak insanlara yardım ediyor ve İslam’ın gelişmesi için çalışıyorum.” dedi.