Beklenen kar yağışı, yurdun bazı bölgelerinde kendisini göstermeye başladı.
Günler öncesinden kar yağışı uyarıları yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarının ardından Kocaeli, beyaz örtüsüne kavuştu.
Hava sıcaklığının eksi 4 derece ölçüldüğü Samanlı Dağları’nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe’de sabah saatleri itibarıyla kar yağışı etkili oldu.
KAR KALINLIĞI 10 CM'Yİ BULDU
Kartepe Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi ekipleri, zirveye giden yollarda ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme araçlarıyla çalışma gerçekleştirdi.
KAYAK PİSTLERİ AÇILMADI
İstanbul’a kara yoluyla 120 kilometre uzaklıktaki Kartepe Kayak Merkezi’nde kar seviyesinin yeterli seviyeye ulaşmaması nedeniyle kayak pistinin hizmete açılmadığı belirtildi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış