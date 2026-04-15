Köfte harcına sıkın, hamburger tadı alın; Restoranlar da böyle yapıyor...

Evde yapılan köftelerin lezzetini bir üst seviyeye taşımak aslında sandığınızdan çok daha kolay.

Dışarıda yediğiniz o sulu, aroması yoğun hamburger köftelerinin sırrı çoğu zaman özel baharatlarda değil, küçük ama etkili dokunuşlarda gizli.

Restoranların sıkça kullandığı bu yöntemlerden biri de ifşa oldu.

BARBEKÜ SOS

Köfte harcına eklenecek az miktarda barbekü sos, ete hafif isli ve karamelize bir aroma kazandırırken aynı zamanda köftenin daha sulu ve yumuşak kalmasını sağlıyor.

Özellikle ızgara ya da tavada pişirme sırasında ortaya çıkan o iştah açıcı koku, dışarıda yediğiniz hamburgerleri aratmıyor.

Sadece bir-iki kaşık barbekü sos ile köftenizin lezzetini bambaşka bir seviyeye taşıyabilirsiniz.