Kolombiyalı Paola Müslüman olup, Meryem adını aldı

DHA

Kolombiya'da İş Güvenliği ve Sağlığı Uzmanı olan Paola Andrea (39), 2 yıl önce internetten tanıştığı Bolulu Fatih Kıldır (39) ile evlenme kararı aldı.

Andrea, daha sonra Bolu’ya yerleşti. Bu süreçte İslam dini hakkında araştırmalar yapan Paola Andrea, İl Müftülüğü'ne başvurup Müslüman olmak istediğini belirtti.

Bolu Müftülüğü'nde, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve şahitlerin huzurunda kelimeişehadet getiren Paola Andrea, Müslüman olarak Meryem ismini ve 'İhtida Belgesi’ni teslim aldı.

"MAŞALLAH DERSİNE ÇOK İYİ ÇALIŞMIŞ"

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Meryem Paola'ya İngilizce mealli Kur'an-ı Kerim ile dini yayınlar hediye ederek şunları söyledi: