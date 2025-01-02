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AA & Ensonhaber

Konya'da, üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili sabahı, çocuklar, "şivlilik" geleneğini yaşatarak, kapı kapı dolaşıp şekerleme topluyor.

Çeşitli şekerler, gofretler, çikolatalar ve kuru yemişlerle dolu ikramlar, hem çocukların hem de esnafın yüzlerini güldürüyor.

"TOPLADIĞIMIZ ŞEKERLERİ BİRLİKTE YİYORUZ"

Gülnisa Bezir, bu günü bir bayram coşkusu içinde kutladıklarını ve arkadaşlarıyla şeker toplamayı çok sevdiklerini belirtiyor:

Şivlilik, üç ayların başlangıcını kutlamak için geleneksel olarak yapılan bir etkinlik. Akşam olunca topladığımız şekerleri bir araya getirip hep birlikte yiyiyoruz.

Asmin Güler ise, "Bu günü dört gözle bekliyordum. Şivlilik gerçekten çok eğlenceli ve heyecan verici bir gelenek" diyor.

"GELENEKLERİMİZİ KUTLUYOR, ÇOCUKLARLA MUTLU OLUYORUZ"

Esnaf Cengiz Paçal, Regaip Kandili sabahında çocuklara şeker ikram etmenin, Konya'ya özgü eski bir gelenek olduğunu ve asırlardır yaşatıldığını belirtiyor:

Bu, sadece bir şekerleme ikramı değil, kültürümüze sahip çıkmak, geleneklerimizi kutlamak anlamına geliyor. Çocuklarımız için bu gün, bayram gibi. Hepimiz mutlu oluyoruz.

"ÇOCUKLARIMIZLA İŞ YERLERİNİ, YAŞLILARI ZİYARET EDİYORUZ"

Fatma Yaşar ise, kızlarıyla birlikte şivlilik toplamaya çıktıklarını, tüm evleri ve iş yerlerini gezdiklerini, bu gelenekle aynı zamanda yaşlıları ziyaret ettiklerini belirtiyor: