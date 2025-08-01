Konyalı çiftçi çalınan traktörünü sosyal medyada video izlerken buldu

Konya'nın Çumra ilçesinde çiftçilik yapan Muhammed Işık'ın (30) başına duyanları şaşkına çeviren bir olay geldi.

Haziran 2022’de evin önüne park ettiği 42 AFJ 858 plakalı traktörünü bıraktığı yerde bulamadı.

Traktörün çalındığını fark eden Işık, İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek şikayetçi oldu.

SOSYAL MEDYADA VİDEO İZLERKEN BULDU

Işık, 2,5 milyon TL'ye aldığı ve o günden beri izine rastlamadığı traktörünü, 2 hafta önce sosyal medya uygulamasında başka birinin kullandığı videolarla karşılaştı.

Kendi traktöründeki belirgin özelliklerin, izlediği videodaki aynı marka ve model traktörde de bulunduğunu fark eden Işık, 30 Temmuz’da videoları paylaşan kişinin yaşadığı Ankara’nın Polatlı ilçesine gitti.

Videoları paylaşan kişi, traktörün tarlasını ücret karşılığı süren B.Ö.’nün olduğunu söyleyince Işık, bu kez B.Ö.’ye ulaştı. B.Ö. ise 2023 yılında traktörü bir bayiden ruhsatsız şekilde satın aldığını, şimdi de ismini söylemediği başka birine verdiğini belirtti.

"TRAKTÖRÜ RUHSATSIZ ALDIM ADINI VEREMEM"

Muhammed Işık, avukatıyla savcılığa gidip şikayette bulunduğunu anlatarak, "Instagram'da traktörümün videolarını gördüm. Traktörümde olan belirgin özellikleri videodaki traktörde de gördüm. Aynasına astığım kolyelerim, camında çıkmayan lekeler birebir örtüşüyordu.

Sonra Polatlı’ya gittim B.Ö. isimli kişiyle görüştüm. Traktörü ruhsatsız satın aldığını, aldığı kişiyi de söyleyemeyeceğini söyledi.

"TRAKTÖRÜMÜN BULUNMASINI İSTİYORUM"

Traktörü başkasına satmış, sattığı kişinin de ismini ve adresini söylemedi. Ben de savcılığa giderek şikayetçi oldum. Bu kişinin traktörümü kullanırken yayınladığı videoları kaydettim.

Bu kişi itiraz etmiyor ama traktörü sattığı kişiyi de söylemiyor. Ben traktörümün bir an önce bulunup bana teslim edilmesini istiyorum." diye konuştu.