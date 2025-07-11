Kütahya'da park hailindeki motosiklette yılan paniği

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki Osman Gazi Camii yakınlarında korkutan bir olay yaşandı.

Park halindeki motosikletin direksiyon kısmına giren yılanı fark eden sürücü Erdem Sarıca, aracı kullanmaktan vazgeçti.

KISA SÜREDE KAYBOLDU

O anlarda herhangi bir tehlike yaşanmazken, çevrede toplanan vatandaşlar da şaşkınlıkla durumu izledi.

Kısa bir süre sonra yılan ortadan kayboldu.

ZARASIZ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İlçe genelinde yılanların sıkça görülmesi halk arasında tedirginliğe yol açarken, yetkililer yılanların zehirli olmadığı ve genellikle zararsız türler olduğuna dikkat çekti.