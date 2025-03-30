DHA

Kışı sıcak iklimlerde geçiren leylekler, Avrupa ve Asya’nın kuzeyine doğru uzun yolculuklarına başladı. İstanbul’un gökyüzü, sürü halinde süzülen binlerce leylekle renklendi. Göç rotası üzerindeki Arnavutköy’de mola veren leylekler, özellikle Sazlıdere Baraj Gölü çevresinde konaklayarak gün boyu yiyecek aradı.

ARNAVUTKÖY TARLALARINDA MOLA VERDİLER

Toprağı işleyen çiftçilerin peşinden ayrılmayan leylekler, ekim yapılan tarlalarda görsel bir şölen sundu. Havalandırılan toprakta kolayca besin bulan bu zarif göçmenler, hem doğaseverlerin hem de bölge halkının ilgisini çekti. İstanbul semalarında süzülen leylekler, baharın gelişini müjdeleyen en güzel manzaralardan birini oluşturdu.