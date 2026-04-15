Makinenizin içinden gelen o kokunun sebebi belli oldu: Sadece 1 fincan dökün

Çamaşır makineleri, sürekli su ve deterjanla temas halinde olduğu için kendi kendini temizlediği sanılan cihazlardır.

Ancak durum sanıldığından çok farklı. Özellikle düşük ısılarda yapılan yıkamalar, deterjan artıkları ve yumuşatıcı birikintileri zamanla makinenin görünmeyen kısımlarında, özellikle de körük lastiği ve kazan arkasında bir katman oluşturur.

Bu katman, nemli ortamla birleşince bakteri ve küf yuvasına dönüşerek kötü kokuyu yaymaya başlar.

Mutfağınızda bulunan birkaç malzeme ile bu kötü kokulardan kurtulabilirsiniz.

SADECE 1 FİNCAN DÖKMENİZ YETERLİ

Pahalı kimyasallara veya servis ücretlerine servet dökmenize gerek yok. Makinenizin içindeki kireci çözen, bakterileri öldüren ve kokuyu bıçak gibi kesen yöntem için ihtiyacınız olan tek şey beyaz sirke.

Makinenizin tamamen boş olduğundan emin olun. 1 büyük su bardağı beyaz sirkeyi doğrudan deterjan gözüne dökün.

Makinenizi en yüksek sıcaklık ayarında boş olarak çalıştırın.

Program bittikten sonra makinenin kapağını ve deterjan çekmecesini sonuna kadar açarak içini kurutun.

BİR DAHA KOKU OLUŞMAMASI İÇİN 3 ÖNEMLİ DETAY

Yıkama bittikten sonra makine kapağını en az 2 saat açık bırakarak kazanın hava almasını sağlayın.

Her yıkama sonrası kapaktaki lastik contanın içinde biriken suyu bir bez yardımıyla kurulayın. Burası küfün merkez üssüdür.

Sürekli 30-40 derecede yıkama yapıyorsanız, ayda en az bir kez havluları veya çarşafları 60-90 derecede yıkayarak bakteri oluşumunu engelleyin.