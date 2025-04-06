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İHA

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde mağarada yaşam süren 77 yaşındaki Şükrü Kurt’un hayatını konu alan, belgesel çekimleri gerçekleştirildi.

Yaklaşık 250 yıl önce inşa edilen, bin 750 metre rakımda yer alan ve halk arasında 'korku mağarası' olarak bilinen mağara evlerde zaman zaman yaşamını sürdüren Kurt’un hayatı, bölgeye gelen 'Demir dünya' belgesel ekibinin ilgisini çekti.

HAFTANIN BAZI GÜNLERİNİ MAĞARADA GEÇİRİYOR

Güney Kore Televizyon kanallarından Channel A.'nın çekimini yaptığı belgeselde, üç evlilik yapan Şükrü Kurt’un 19 çocuk ve 48 torun sahibi olduğu, çocuklarından birinin ise hayatını kaybettiği bilgisi yer aldı.

Mağara evleri dedesinden miras kalan Coşkun Kurt, rahatsızlığı nedeniyle sürekli mağaralarda kalamasa da haftanın bazı günlerini burada geçiriyor.

"HALK BURAYA GİRMEKTEN KORKUYOR"

Bölgede turist rehberliği yapan Kemal Kurt ise daha önce verdiği bilgilerde mağaranın karstik yapıya sahip olduğunu ve derinliğinin yaklaşık 80 metre olduğunu belirtti.

Zorlu bir coğrafyada yer alan mağaraya 3 kilometrelik yürüyüşle ulaşıldığını kaydeden Kurt şu sözleri kullandı:

Mağaranın dar bir girişinden sonra iki büyük galerisi bulunuyor. İçeride kurt, tilki, kirpi, yarasa ve dağ keçisi gibi yaban hayvanlarına rastlanabiliyor. Bu nedenle bölge halkı buraya girmekten çekiniyor.



Ancak gerekli çalışmalar yapılırsa, bu alan doğa ve kültür turizmi açısından önemli bir destinasyon haline gelebilir.

Channel A’nın belgeselinin, Şükrü Kurt’un sıra dışı yaşamı ve Anadolu’nun gizemli doğa mirasını uluslararası izleyicilere tanıtması bekleniyor.