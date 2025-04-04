İHA
Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir zeytinlik alanda, Suat Yıldırım’a ait bir koyun su kuyusuna düştü.
Yıldırım’ın ihbarı üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hızlı ve titiz bir çalışmayla koyunu bulunduğu kuyudan çıkardı.
KURTARMA OPERASYONU BAŞARILI OLDU
Kurtarma operasyonu başarıyla tamamlanırken, Yıldırım kuzusuna kavuşmanın sevincini yaşadı.
Yetkililer, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramaları gerektiğini belirterek, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin her zaman göreve hazır olduğunu vurguladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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