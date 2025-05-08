AA & Ensonhaber

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Demirköprü Barajı kıyısında yer alan ve en son M.Ö. 14 bin ile 3 bin yılları arasında faaliyette olduğu düşünülen Çakallar ve Sindel volkanlarına ait lav kalıntıları, bugün bambaşka bir hayata ev sahipliği yapıyor. Zamanla doğayla bütünleşen bu volkanik izler, günümüzde yüzlerce kuş için bir mola ve yaşam alanı haline gelmiş durumda.

KARABATAKLAR İÇİN GÜVENLİ YUVA OLDU

Baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıkan bu sıra dışı doğal oluşumlar, göçmen karabataklardan gri balıkçıllara, zarif pelikanlara kadar birçok kuş türünün barınağı ve üreme noktası haline geldi. Özellikle lav kalıntılarının şekillendirdiği küçük adacıklar, karabataklar için yırtıcılardan uzak, güvenli yuvalar sunuyor.

ADACIKLARDA KONAKLIYORLAR

Bu adacıklarda konaklayan kuşlar, yavrularını uçmaya hazırlarken doğa sessiz ama etkileyici bir döngüyü sürdürüyor. Üreme dönemini burada tamamlayan kuşlar, yavrularını kanatlandırdıktan sonra yeniden göç yolculuğuna çıkıyor. Binlerce yıllık lavların üzerine kurulu bu yaşam döngüsü, doğanın uyum ve diriliş hikâyesine görkemli bir örnek sunuyor.