Marmara Denizi'ndeki bolluk sonrası balıkçılar Tekirdağ açıklarını tercih etti

Yaşanan balık bolluğu nedeniyle çevre illerden gelen balıkçılar, Tekirdağ açıklarını tercih ediyor.
HAMSİ YİNE FAVORİ
İstanbul ve Balıkesir'den kente gelen balıkçılar, bölgede artan hamsi, sardalya, kolyoz ve yaklaşık iki haftadır görülen torik avlamaktan memnun.
Balıkçılar, denize açıldıktan sonra kasalar dolusu balıkla limana dönüyor.
Tekneler boşaltıldıktan sonra ekipler yeniden av için denize açılıyor.
TEKİRDAĞ YÖNELİM ARTIYOR
Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, balığın bol olduğu bilgisini alan balıkçıların Tekirdağ'a yöneldiğini söyledi.
Teknelerin limana boş dönmediğini belirten Pehlivanoğlu, "Tekirdağlı balıkçı arkadaşlarımız şu anda hamsi, kolyoz, istavrit, sardalya ve yakın zamanda görülen torik avcılığı yapıyor.
Torik bolluğuyla birlikte Balıkesir ve İstanbul'daki balıkçı arkadaşlarımız Tekirdağ açıklarında avlanıyor." dedi.
BEREKETİ BOL SEZON
Pehlivanoğlu, balık bolluğunun balıkçılar için bereketli bir sezon yaşanmasını sağladığını kaydetti.
Balıkçı İdris Şeremet de ekmekleri için balık peşinde dolaştıklarını dile getirdi.