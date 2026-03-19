Meksikalı Roberto’nun İslam yolculuğu

ABD’nin San Francisco kentinde yaşayan Meksikalı Müslüman Roberto, Ramazan ayını İslam dünyasını gezerek geçirdi. Bu kapsamda Türkiye’ye gelen Roberto, özellikle Taksim Camii başta olmak üzere İstanbul’daki birçok camide ibadet etti.

Roberto’nun Taksim Camii’nde çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi.

"YILLARCA DİNLERİ İNCELEDİM"

Profesyonel bir film yapımcısı olduğunu anlatan Roberto, İslam’la tanışma sürecini şu sözlerle dile getirdi:

Yıllarca farklı dinleri araştırdım. Sonunda İslam’ın kalbe huzur getiren yol olduğunu gördüm ve birkaç yıl önce Müslüman oldum.

Ramazan boyunca farklı İslam ülkelerini ziyaret ettiğini belirten Roberto, Fas, Tunus, Bosna-Hersek ve Türkiye’de bulunduğunu söyledi.

İNTERNET VE ARKADAŞ ÇEVRESİ ETKİLİ OLDU

İslam’ı öğrenme sürecinde internet ortamındaki içeriklerin büyük rol oynadığını belirten Roberto, çevrim içi davet çalışmalarının kendisini çok etkilediğini ifade etti.

Roberto ayrıca California’daki arkadaşı Saad’ın kendisini ilk kez camiye götürdüğünü anlatarak, “Camiye girdiğimde oradaki enerji beni çok etkiledi.” dedi.

"SECDEYE VARDIĞIMDA MANEVİ BİR SEVGİ HİSSETTİM"

Roberto, Taksim Camii’nde yaşadığı deneyimi ise şu sözlerle anlattı:

İstanbul’un soğuğundan camiye girince rahatladım. Secdeye vardığımda ellerimi ve yüzümü yere koyduğumda büyük bir sıcaklık hissettim. Bu bana manevi bir sevgi gibi geldi.

Camideki yerden ısıtma sistemine de dikkat çeken Roberto, bu düşünceli detay için camiyi inşa edenlere minnet duyduğunu dile getirdi.

"TÜRKİYE'DEKİ CAMİLER BİRER SANAT ESERİ"

Türkiye’deki cami mimarisinin kendisini derinden etkilediğini söyleyen Roberto, özellikle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camii gibi tarihi yapıların büyüleyici olduğunu belirtti.

"Buradaki camilere girdiğinizde bir sanat eserinin içindeymiş gibi hissediyorsunuz." diyen Roberto, ABD’deki camilerin çoğunun ise eski binaların ibadethaneye dönüştürülmesiyle oluşturulduğunu söyledi.

"İSTANBUL'DA RAMAZAN, BİR AİLE HİSSİ

İstanbul’daki Ramazan atmosferini “aile hissi” olarak tanımlayan Roberto, insanların kendisine çok sıcak davrandığını ifade etti.

Süleymaniye Camii’nde Kadir Gecesi’nde ibadet ettiğini belirten Roberto, kimseyi tanımamasına rağmen kendisini topluluğun bir parçası gibi hissettiğini söyledi.

HEDEFİNDE MEDİNE ZİYARETİ VAR

Ramazan Bayramı’nı İstanbul’da geçireceğini söyleyen Roberto, daha sonra Medine’yi ziyaret etmeyi planladığını belirtti. Bu seyahatin aynı zamanda hicret ihtimalini değerlendirmek açısından önemli olduğunu ifade etti.

"İSLAM KARARKTERİNİZİ GÜZELLEŞTİRİR

ABD’deki insanlara da bir mesaj vermek istediğini söyleyen Roberto, İslam’ın insanın karakterini güzelleştiren bir inanç olduğunu vurguladı:

Hayat bir soruyla başlar. Merakınızı kaybetmeyin. Manevi huzuru arayan herkesin araştırmaya devam etmesini tavsiye ederim.