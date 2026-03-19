Senai Demirci ile Ramazan’a Dair 29. Bölüm

SENAİ DEMİRCİ İLE RAMAZANA DAİR PROGRAMINI YOUTUBE KANALIMIZDA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ensonhaber YouTube kanalında Senai Demirci ile Ramazan’a Dair programı, bu mübarek ayın son günlerinde de sizlere eşlik ediyor.

Bu kapsamda programın 29. bölümü yayında.

Son bölümde sohbet Hz. Musa ile Hızır'ın yolculuk kıssası üzerinden başladı.

"KISSANIN TAM ORTASINDAYIZ"

Müslümanların bu kıssanın tam ortasında olduğunu söyleyen Demirci, "Biz Musa'yız ve Hızır ile şu anda yolculuktayız. Bu kıssa çok derin sembolik anlamları olan bir yürüyüştür. Hızır orada hazır olan demektir. Yeşillik, hayat demektir. Biz Hızır'ın karşısında hep Musa'yız. Bu rol bize ait." dedi.

Hayatın içinde sürekli sürprizler sakladığına dikkat çeken Demirci, 3 sahneden oluştuğunu belirttiği kıssayı anlattı.

"HATALARIMIZ HAZİNEMİZDİR"

"Hata karşısında susmak, en kolay iyiliktir" ifadelerini kullanan Demirci, "İfşa edilmeyen günah sahibine yüzleşme imkanı verir. O bizim artık reşit olduğumuz andır. Hatalarımız hazinemizdir bizim." dedi.