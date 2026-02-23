Mercimek ve domates hariç: Ramazan'a yakışan 8 iftar çorbası

Ramazan sofralarında çorba, iftarın vazgeçilmez başlangıcıdır.

Gün boyu süren orucun ardından mideyi yormayan, besleyici ve hafif bir başlangıç yapmak büyük önem taşır.

Çoğu sofrada klasik mercimek ve domates çorbası tercih edilse de, iftar menüsüne farklı tatlar eklemek isteyenler için birbirinden lezzetli alternatifler bulunuyor.

Hem doyurucu hem de sindirimi kolay çorbalarla sofranızı zenginleştirebilirsiniz.

İşte, en farklı ve Ramazan'a yakışan iftar çorbaları...

1. Yayla Çorbası

Yoğurt, pirinç ve nane ile hazırlanan bu çorba hem hafif hem ferahlatıcıdır. Özellikle mideyi yormadan orucu açmak isteyenler için ideal bir seçenektir.

2. Mantar Çorbası

Ramazan sofralarında hem hafif hem de şık bir başlangıç yapmak isteyenler için mantar çorbası oldukça iyi bir alternatiftir.

3. Terbiyeli Tavuk Çorbası

Haşlanmış tavuk, limonlu terbiye ve şehriye ile hazırlanan bu çorba protein açısından zengindir. Uzun süren açlık sonrası vücuda enerji verir.

4. Sebzeli Şehriye Çorbası

Havuç, kabak ve patates gibi sebzelerle hazırlanan bu tarif hem renkli hem besleyicidir. Özellikle çocuklu sofralar için iyi bir alternatiftir.

5. Düğün Çorbası

Kuzu eti ve terbiyesiyle hazırlanan bu geleneksel çorba, Ramazan sofralarına şık ve doyurucu bir dokunuş katar.

6. Brokoli Çorbası

Kremasız hazırlandığında hafif ama besleyici bir seçenektir. Farklı bir tat denemek isteyenler için idealdir.

7. Tarhana Çorbası

Anadolu’nun en köklü lezzetlerinden biri olan tarhana, hem bağışıklık destekleyici hem de tok tutucu özelliğiyle iftara çok yakışır.

8. Mahluta Çorbası

Güneydoğu mutfağına ait bu çorba, kırmızı mercimek ve soğanla hazırlanır. Üzerine kızdırılmış yağ gezdirilerek servis edilir ve oldukça doyurucudur.