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Muğla'da elektrik kesintisi nedeniyle klimalar çalışmayınca, müşteriler tepki gösterdi

Bodrum ilçesinde bir otelde konaklayan yerli ve yabancı yaklaşık 200 turist, elektrik kesintisi nedeniyle odalarda klima çalışmadığını ileri sürerek resepsiyona inip duruma tepki gösterdi. Bazı turistler, sorun çözülmezse para iadesi ya da başka bir otele yerleştirilme talebinde bulundu.

DHA DHA
27.07.2025 13:01
Muğla'da elektrik kesintisi nedeniyle klimalar çalışmayınca, müşteriler tepki gösterdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan bir otelde, elektrik kesintisi sonrası klimalar devre dışı kaldı.

Bunun üzerine yüksek sıcaklık nedeniyle odalarında bunalan turistler, resepsiyona inip, görevlilere tepki gösterdi.

PARA İADESİ İSTEDİLER

Kalabalık bir grup, otel lobisinde ve önünde toplanarak yetkililerden soruna çözüm bulmalarını istedi.

Bazı turistler, yaşanan durumun kabul edilemez olduğunu belirtip, otelden çıkış yapmak istediklerini ve ücretlerinin iade edilmesini, bazıları ise başka bir otele nakledilmeyi talep etti.

SORUN ÇÖZÜLÜNCE OTELE DÖNDÜLER

Zaman zaman gerginlik yaşanırken, ihbar üzerine otele jandarma ekipleri sevk edildi.

Bazı turistler oteli terk ederken, geceyi dışarıda geçiren bazıları ise sorunun çözülmesinin ardından sabah tekrar otele döndü.

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