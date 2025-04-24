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DHA

Ordu'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol görevlileri, son bir hafta içerisinde yaptıkları denetimlerde denizde kalkan balığı ağının serili olduğunu tespit etti.

Bu kapsamda ağlara el konuldu. Ağlara takılan kalkan balıkları ise kurtarılıp suya geri salındı.

"TESPİT EDİLEN KALKAN AĞINA EL KONULMUŞTUR"

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şu sözler kullanıldı:

Bütün karasularımızda 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtasıyla kalkan balığı avcılığı yasaktır. Bu kapsamda Su Ürünleri Kontrol görevlilerimiz tarafından, ilimiz deniz sahasında yapılan denetimlerde denize serili olarak tespit edilen kalkan ağına el konulmuştur. Ayrıca ağlara takılan kalkan balıkları canlı olarak suya geri salınmıştır.

Ayrıca, denetimlerin devam edeceği de belirtildi.

"YOLUN AÇIK OLSUN"

Öte yandan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol görevlileri, yasaklı tarihlerde denize serilen balıkçı ağlarından kurtardıkları kalkan balıklarından birini, "Yolun açık olsun dostum" diyerek, suya geri saldı.