Pembe Dolunay tarihi 2026: Pembe ay ne zaman, saat kaçta görünecek

Baharın habercisi olarak bilinen Pembe Dolunay, bu sene de gökyüzünde adeta görsel bir şölen oluşturacak.

Hem astroloji hem de doğa severlerin izlemek için sabırsızlandığı Pembe Dolunay, ‘Pembe dolunay’ adını Kuzey Amerika’da açan pembe bir çiçekten alıyor.

Bu ay doğanın yeniden doğuşunu temsil ediyor.

Peki; Pembe Dolunay ne zaman, saat kaçta? İşte, Pembe Dolunay tarihi ve hakkında bilgiler haberimizde...

PEMBE DOLUNAY NE ZAMAN 2026

Pembe Dolunay, 2026 yılında Türkiye saati ile 1 Nisan gecesinden itibaren ortaya çıkacak ve 2 Nisan Perşembe günü saat 05:12'de en yüksek noktasına ulaşacak.

NEREDEN İZLENİR

Türkiye'nin dört bir yanından çıplak gözle izlenebilecek olan Pembe Ay, özellikle ışık kirliliğinden uzak açık alanlarda daha net bir şekilde görülebilecek.