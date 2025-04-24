Rize'de Kaçkar Dağları'nın eteğindeki sis denizi görüntülendi

AA

Türkiye'nin yeryüzü şekilleri ve mevsimlerin getirdiği doğal hava olayları birleşince ortaya eşsiz görüntüler çıkıyor.

Bunlardan biri de Rize'de karla kaplı Kaçkar Dağları'nın eteğini kaplayan sis görüntüleri oldu.

Rize'de beyaza bürünen Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Kaçkar Dağları'nın eteğindeki "sis denizi" güzel görüntüler oluşturdu.

Kentte her mevsim doğal güzellikleriyle öne çıkan yaylalar, bölgedeki soğuk ve yağışlı havanın ardından beyaza büründü.

SİS GÖRÜNTÜLENDİ

Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içindeki vadide oluşan sis, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

SİSLİ DAĞ ÇEKİM MERKEZİ

Sis, bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere güzel manzaralar sundu.